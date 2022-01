Huis isoleren? Subsidiepotje Heusden is nog niet leeg en wordt bijgevuld

Dit jaar zat er 62.500 euro in de subsidiepot. Daarvan is bijna 54.500 euro uitgegeven. Bijna 200 inwoners vroegen subsidie aan, 171 aanvragen zijn beloond met een bijdrage. In de meeste gevallen betrof het aanvragen voor één maatregel aan de woning, 31 keer ging het om twee maatregelen en zeven keer kreeg iemand geld voor drie maatregelen. In totaal dus 216 isolerende maatregelen. De subsidie is in principe 15 procent van de kosten, met een maximale bijdrage van 500 euro. Dat maximumbedrag werd 43 keer uitbetaald.

Het plaatsen van isolerend glas (92 keer) was het meest populair, gevolgd door isolatie van gevel (62), dak (37) en vloer (25).

Minima

Hoewel Heusden op zich tevreden is over de regeling, kan het op een aantal punten wel beter, is de conclusie. Een van de aanpassingen is dat mensen met een laag inkomen voortaan maximaal geen 500 maar 650 euro subsidie kunnen krijgen. Dat geldt voor mensen met een HeusdenPas.

Een ander knelpunt was dat mensen die zelf de werkzaamheden uitvoeren, vaak geen factuur op naam hebben. En die moeten ze laten zien om subsidie te kunnen krijgen. Twintig aanvragen werden daarom afgewezen. Voortaan worden ook aanvragen op basis van een factuur of kassabon die niet op naam staat in behandeling genomen. Mensen moeten dan wel een bankafschrift aanleveren, waarbij het totaalbedrag van kassabon of factuur precies hetzelfde moet zijn als het bedrag op het afschrift.

In het potje zit nu 50.000 euro, inclusief het bedrag dat over is van dit jaar.