Huis nodig? In Heusden bouwen ze voorlopig nog wel even door

VLIJMEN - Heusden verwacht de komende drie jaar zo'n 765 huizen de grond uit te stampen. Nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen slokt een groot deel van dat aantal op, maar ook in Elshout (De Gorsen) en in Haarsteeg (Victoria) wordt relatief gebouwd. Ook op Landgoed Steenenburg in Drunen/Nieuwkuijk zouden de eerste huizen moeten verrijzen.

Als de voorspellingen uitkomen, worden op Steenenburg, het voormalige Land van Ooit, in 2021 47 huizen gebouwd. Een jaar later gevolgd door nog eens 53. Uiteindelijk komen er 226 te staan, zo is de verwachting nu.

De bouw in de duurzame wijk Geerpark in Vlijmen gaat gestaag door. Dit jaar krijgt de wijk er 120 huizen bij, volgend jaar negentig, in 2021 nog eens 102 en in 2022 wordt ingezet op 72 huizen. De inschatting is nu dat er tussen 2020 en 2027 in totaal ruim 500 woningen in Geerpark bijkomen. Verder wordt wat betreft Vlijmen gedacht aan zestien huizen aan de Jacob van Lennepstraat (in 2021).

Goedkope huurhuizen

Drunen ziet het aantal woningen de komende jaren slechts mondjesmaat groeien. Concreet wordt uitgegaan van woningbouw in de Schoolstraat-zuid (vijftien in 2022), de Von Suppéstraat (36 in 2021), zeventien appartementen op de locatie Rabobank en 24 appartementen op de voormalige plek van de Aldi. Verder moeten in Drunen twintig goedkope huurhuizen komen, alleen is nog niet bekend waar.

Victoria

In Elshout wordt nog even doorgebouwd in plan De Gorsen (32 tot en met 2022), in Haarsteeg groeit wijk Victoria de komende jaren met zo'n zestig huizen. Verder gaat Heusden er vanuit dat in de vesting in 2021 ondanks protesten vanuit de bevolking wordt gebouwd op de hoek Demer/Herptsestraat (oude mavo, 14 huizen) en bij de st Catharinakerk (twaalf woningen).

Oudheusden krijgt er zo'n veertig huizen bij, aan de Kasteellaan (twintig in 2022) en aan de Rembrandtlaan (twintig in 2021).