Huis van familie Hoefnagel in Sprang-Capelle weer beschoten: ‘De boel escaleert’

Bussen Vlijmen straks niet door Julia­nastraat maar over Vijfhoeven­laan

3 december VLIJMEN - Het duurt nog even, maar als de aanleg van de oostelijke randweg bij Vlijmen doorgaat en de toe- en afrit Vlijmen-Centrum bij de A59 worden afgesloten, dan gaan de Arriva-lijnbussen 135 en 136 voortaan over de Vijfhoevenlaan rijden. En dus niet via de Julianastraat en de Meliestraat, zoals de alternatieve route er tot nu toe uitzag.