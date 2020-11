Huis van Waalwijk als trekpleister in centrum: 'Waalwijkers zijn er trots op’

WAALWIJK - Het Huis van Waalwijk moet een belangrijke trekpleister worden in het centrum. De ambities zijn stevig. Bij het voormalige stadhuis moet van alles te beleven zijn. Verder wil het Huis van Waalwijk veel vaker de deuren openen. Het project valt of staat met voldoende vrijwilligers.

Waalwijk wil een aantrekkelijker centrum. Naast het winkelaanbod moeten bezoekers ook terecht kunnen voor kunst en cultuur in het stadshart. De gemeente ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het Huis van Waalwijk. Niet voor niets wil ze 350.000 euro steken in een betere toegankelijkheid en brandveiligheid van het gebouw.

Quote Het is een gebouw waar de Waalwij­kers trots op zijn. Je ziet het aan de rondleidin­gen. Daar komen veel mensen op af Joep Trommelen, Projectleider Huis van Waalwijk

Joep Trommelen wacht een flinke klus. Hoe trek je nog meer mensen naar het monumentale gebouw aan het Raadhuisplein? De nieuwe projectleider van het Huis van Waalwijk ziet volop kansen. ,,Het is een gebouw waar de Waalwijkers trots op zijn", stelt hij. ,,Je ziet het aan de rondleidingen. Daar komen veel mensen op af en vaak komen ze weer terug.”

Het Huis van Waalwijk, onderdeel van het Kropholler-complex, moet alleen vaker open. Dat is ook een nadrukkelijke wens van de gemeente. ,,We streven er naar om volgend jaar drie keer in de week open te zijn", legt Trommelen uit. ,,Het einddoel is iedere dag open. Maar dat duurt nog wel even.”

Een hele operatie

Want het vergt nogal een operatie. De stichting Huis van Waalwijk is nog aan het kijken hoeveel vrijwilligers precies nodig zijn om vaker open te kunnen. Maar dat er mensen bij moeten komen, is duidelijk. ,,We starten binnenkort een wervingscampagne", stelt hij. Trommelen heeft goede hoop dat die vrijwilligers worden gevonden.

Quote De onzeker­heid door corona is lastig. Maar dat betekent niet dat je af moet wachten. Achter de schermen willen we vol gas geven Joep Trommelen

In het Huis van Waalwijk gebeurt al het nodige. Naast de rondleidingen biedt het bijvoorbeeld onderdak aan de heemkundekring De Erstelinghe en het Huis van Sinterklaas. Ook is het regelmatig het decor van bijzondere exposities. Zo trok de tentoonstelling Textiel & Leer Nu in september nog zo'n 1.400 mensen.

Door de coronacrisis ligt nu vrijwel alles plat. Als het virus uitgeraasd is, moet het Huis van Waalwijk nog meer tot leven komen. Voor volgend jaar staan enkele speciale activiteiten op stapel. Zo is er in het voorjaar de uitgestelde expositie over 75 jaar bevrijding, een project van de drie heemkundekringen in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle.

Trommelen wil daarna inzetten op een tentoonstelling over het leven en werk van de Waalwijkse kunstenaar Wim Suermondt. Hij mikt daarbij op de zomerperiode. Veel zal afhangen van de coronacrisis. ,,Die onzekerheid is lastig", vindt hij. ,,Maar dat betekent niet dat je af moet wachten. Achter de schermen willen we vol gas geven.”

Quote Misschien is het mogelijk om bezoekers de bouw van het schoenenmu­se­um te laten volgen Joep Trommelen

Volgens hem kan het Huis van Waalwijk ook mooi inspelen op de komst van het nieuwe schoenenmuseum, dat op een steenworp afstand de deuren gaat openen.

,,In aanloop naar de opening (eind 2021 red.) kunnen we bijvoorbeeld deelcollecties van het museum laten zien", legt hij uit. ,,Dat maakt mensen enthousiast. Misschien is het mogelijk om bezoekers de bouw van het schoenenmuseum te laten volgen, en ze laten zien hoe het wordt. We zijn letterlijk buren van het museum.”

Quote Hoe mooi zou het zijn om samen Waalwijk op de kaart te zetten als stad waar je moet zijn als je kunst en cultuur zoekt Joep Trommelen

Hij wil toch nauw optrekken met het schoenenmuseum. Datzelfde geldt voor de Sint Jan, die sinds kort aangesloten is bij het Grootste Museum van Nederland. ,,Met z’n drieën zouden we de kartrekkers voor het Cultuur Kwartier Waalwijk, zoals ik het maar even noem.”

Hij legt de lat hoog. Volgens hem is straks binnen een schaal van een paar honderd meter een ‘cultuuraanbod van allure’ te vinden. ,,Met ook het museum GMHK, de Hooisteeg en Winterdijk 30b op loopafstand.”

Hij dringt aan op een goede samenwerking tussen alle partijen. ,,Hoe mooi zou het zijn om samen Waalwijk op de kaart te zetten als stad waar je moet zijn als je kunst en cultuur zoekt?”