Huis van Waalwijk gaat vaker open, en in de zomer komt de lift

Automobi­list rijdt sloot in langs A59 bij Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Een automobilist is vrijdagochtend gewond geraakt toen hij met zijn auto in een sloot terechtkwam langs de A59 bij Nieuwkuijk. Het ongeluk gebeurde voor de zware sneeuwval in Brabant later op de ochtend.

20 januari