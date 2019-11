Huis van Waalwijk start petitie: ‘Handen af van Rijksmonument’

Alle neuzen dezelfde kant op; ‘Luis in de pels’ van Heusden kan verder

10:22 DRUNEN/OUDHEUSDEN - Wat een goed gesprek al niet kan doen. Er was wat onvrede over zijn functioneren, het aanleveren van verslagen, het bijwonen van vergaderingen. Nu is de lucht geklaard. Bas Hagoort is ook de komende jaren ‘sociaal ombudsman’ voor de inwoners van Heusden. Hij wil eigenlijk maar één ding; dat mensen die hulp nodig hebben, die ook krijgen.