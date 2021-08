Huis van Waalwijk zaterdag open voor publiek

Man rijdt zwaarge­wond en bloedend over A59 na inslaan ruit voordeur van ex in Heesch

16 augustus WAALWIJK/HEESCH - Een bloedende automobilist is zondagavond rond 23.30 uur zwaargewond aan de kant gezet op de A59 bij Waalwijk. Hij zou eerder die avond in Heesch bij zijn ex de ruit van de voordeur hebben ingeslagen en is vervolgens in de auto zijn gestapt. Dat meldt de politie.