Huisarts hoopt dat betaalde teststraat alsnog gratis wordt: ‘Voor nu is dit snelste en betrouwbare optie’

Zaag in tientallen zieke en dode bomen in Altena

9 oktober ALTENA - In Altena gaat vanaf volgende week de zaag in tientallen zieke of dode bomen. Voor iedere gekapte boom komen nieuwe exemplaren terug, belooft de gemeente. De meeste bomen gaan tegen de vlakte aan de Buitenkade in Nieuwendijk en de Anjerstraat in Almkerk.