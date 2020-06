Huisartsen en basisscholen Waspik: ‘houdt consultatiebureau open’

Actie tegen ‘pretpark’ bij roeivijver in Drunen: ‘Natuur wordt steeds schaarser’

8:37 DRUNEN - Het plan van BillyBird-ondernemer Ton Derks om bij de roeivijver in Drunen een zwembad en speeltuinen aan te leggen, is lang niet bij alle inwoners in goede aarde gevallen. Een ‘bezorgde’ Drunenaar die een petitie is gestart, haalde in vier dagen tijd zeshonderd handtekeningen binnen.