Huisartsen in Altena vragen patiënten na te denken over opname in ziekenhuis en ‘beademen, wel of niet?’

Meerdere huisartsen in Altena vragen patiënten een formulier in te vullen waarop ze aangeven of ze wel of niet in het ziekenhuis opgenomen willen worden bij een besmetting met het coronavirus. ‘Zuurstof kunt u thuis ook krijgen en dan mag er familie bij u zijn.’

Een moeilijke vraag om over na te denken, erkennen de huisartsen van Genderen, Veen en Wijk en Aalburg. Maar geen onterechte, vinden ze zelf. Bij sommige patiënten met het coronavirus doet een opname op de intensive care namelijk meer kwaad dan goed, schetsen ze. ,,Een opname op de intensive care, wat veel in nieuws besproken wordt, is niet voor iedereen de beste oplossing. Van de mensen die zo’n opname overleven, houden veel mensen ernstige klachten over.”

Alleen sterven

Daar komt nog eens bij dat mensen die overlijden op de intensive care, vaak alleen sterven, zonder dierbaren erbij. De vraag van de huisartsen is dan ook of de patiënt samen met zijn of haar familie de keuze wil bespreken. ,,We hebben hard gewerkt samen met de thuiszorg organisaties om dezelfde zorg in de thuissituatie mogelijk te maken.” Dat betekent dat het toedienen van zuurstof en medicijnen om benauwdheid te verlichten, ook thuis geregeld kan worden. ,,En dan mag de familie bij u zijn.”

Toch is wel of niet beademen ook een vraag waar - met name zwakkere - patiënten over na moeten denken voor ze ziek worden. ,,Beademen is een zeer zware aanslag op uw lichaam. Als uw conditie al niet zo krachtig is dan doet het u geen goed. Hoe ouder je wordt, hoe kleiner de kans is dat iemand langdurige beademing zal overleven.” Ook na genezing kunnen de longen blijvend beschadigd zijn.

Oordeel arts

De huisartsen benadrukken dat de behandeling altijd afhangt van het oordeel van de arts. In de praktijk kan het er dan op neerkomen dat iemand die ervoor gekozen heeft om in het ziekenhuis opgenomen te worden, toch thuis blijft. En andersom ook. Hetzelfde geldt voor beademen. ,,Als u aangeeft wel beademd te willen worden, kan het zijn dat er anders beslist moet worden omdat u uw arts de nadelen voor u groter inschat dan de voordelen.”