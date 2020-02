Huisartsenpost in Waalwijk sluit 's nachts: patiënten naar Tilburg

WAALWIJK - Wie ‘s nachts naar de huisartsenpost moet, kan vanaf 2 maart niet meer in Waalwijk terecht. De patiënten in de regio zijn dan in de nachtelijke uren aangewezen op de huisartsenpost aan de Lage Witsiebaan in Tilburg.

De nachtdiensten zorgen volgens de dokters in Midden-Brabant voor een flinke werkdruk. Om hier iets aan te doen, gaat de huisartsenpost bij het Waalwijkse ziekenhuis tussen elf uur 's avonds en acht uur ‘s ochtends dicht. De spoedzorg wordt vanaf volgende maand geconcentreerd in Tilburg. Door nachtdiensten te schrappen, kan een dokter vaker overdag op zijn of haar praktijk aanwezig zijn, zo is het idee.

De zorg komt door de maatregel niet in gevaar, stellen de huisartsen. De huisartsenpost in Waalwijk wordt 's nachts door gemiddeld twee à drie mensen bezocht. ,,Dit staat in schril contrast met het aantal patiënten dat een huisarts overdag op de eigen praktijk helpt”, aldus een woordvoerder van de Huisartsenpost Midden-Brabant. En dat wringt.

Volledig scherm De centrale huisartsenpost aan de Lage Witsiebaan in Tilburg. © Nico Snels/BD

De huisartsenpost in Waalwijk is bedoeld voor patiënten van artsenpraktijken uit onder meer Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik, Kaatsheuvel, Drunen en Elshout. Zij kunnen niet zomaar kiezen voor een andere spoedpost zoals in Den Bosch. ,,Daar zijn landelijk afspraken over gemaakt.”

De huisartsenpost in Waalwijk blijft overigens wel gewoon 's avonds geopend tussen 17.00 en 23.00 uur. Datzelfde geldt in het weekend en op feestdagen van 8.00 tot 23.00 uur.

Als een bezoek niet kan wachten

Patiënten die 's nachts bellen, worden zoals gebruikelijk te woord gestaan door een doktersassistente of verpleegkundige van de huisartsenpost. Als een bezoek aan de dokter niet kan wachten tot de volgende ochtend, moeten mensen dus straks naar de post aan de Lage Witsiebaan 2a afreizen.

Er blijft overigens een dokter beschikbaar die patiënten thuis bezoekt als zij bijvoorbeeld te ziek te zijn om naar de huisartsenpost te komen.