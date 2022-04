Huisvesting arbeidsmigranten Andel: bedrijf spant kortgeding aan

Plan voor tijdelijk wooncom­plex arbeidsmi­gran­ten op bedrijven­ter­rein Werkendam

In Werkendam komt op bedrijventerrein Kop van Brabant mogelijk een grootschalig complex voor het tijdelijk onderbrengen van seizoenswerkers. De kogel is nog niet door de kerk en de omgeving moet eerst nog bij het plan betrokken worden. In Andel is intussen een enquête gehouden over huisvesting van arbeidsmigranten daar.

