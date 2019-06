Huldiging Waspikse zwemmer Maarten van der Weijden is vooral dorpsfeest

Gekkenhuis

,,Het was vorig jaar nog niet zo'n gekkenhuis langs de kant", blikt Netty terug. ,,We waren bij op het punt dat Maarten op aanraden van zijn arts de tocht moest staken; een drama. Dit jaar konden we er helaas niet bij zijn in Friesland, maar de livestream en social media stonden continu aan. Maarten zag er veel frisser en relaxter uit dit jaar. Wat een topprestatie dat hij dit gehaald heeft.”