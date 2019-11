Hulp bij pijnlijke scheiding, Waalwijk wil voorop lopen

Wethouder Heusden: ‘Niet sleutel Voorste Venne inleveren en weglopen; dat kan niet’

9:07 DRUNEN - Een besluit over de toekomst van De Voorste Venne in Drunen worden uitgesteld, nu het bestuur vorige week is opgestapt. Er komt pas een voorstel als Heusden méér informatie heeft gekregen over de vraag hoe de oplopende financiële tekorten precies zijn ontstaan, stelt wethouder Peter van Steen.