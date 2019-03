Hulp voor vogels en insecten in de woonwijk: Natuur in de Wijk start in Waspik

Zo ving de politie met hulp van publiek twee Franse dieven op de Merwede­brug

8:13 WERKENDAM - Twee Fransen (32 en 38 jaar) zijn gistermiddag op de Merwedebrug bij Gorinchem in de boeien geslagen na een wilde achtervolging over de A27. De ontsnappingspoging liep spaak doordat ze met hun auto op een busje botsten dat opzettelijk remde. Het duo had kort daarvoor, samen met een derde man, in Werkendam een oudere vrouw van haar pinpas beroofd.