Hun gestolen frietkar is terug, maar Kenneth en Daisy springen nog geen gat in de lucht

Vijf voor 12 voor basis­school in De Moer: school start wervings­cam­pag­ne

30 september DE MOER - Het is nu of nooit voor basisschool De Start in De Moer. Vóór 1 oktober volgend jaar moet de school 23 leerlingen hebben, anders is het over en uit. De wervingscampagne is begonnen. ,,We richten ons op ouders in omliggende dorpen en De Reeshof.”