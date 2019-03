Huub Oome winnaar van Biesbosch Natuurprijs: ‘Een van de grootste kenners van het natuurgebied’

De Biesbosch Natuurprijs wordt sinds 2013 ieder jaar uitgereikt aan een persoon die zich in de ogen van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch verdienstelijk heeft gemaakt voor de bescherming van de natuur. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bronzen sculptuur van een zeearend.

Oome, woonachtig in het Brabantse Klein-Zundert, kreeg de prijs zaterdag uitgereikt door Ejsmund Hinborch. Hinborch is de laatste voorzitter van de Vereniging Behoud Biesbosch (VBB), die in 2016 werd opgeheven.

Betrokkenheid

De natuurbeschermer is volgens de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch al ‘sinds mensenheugenis’ verbonden aan de Biesbosch. ,,Met zijn betrokkenheid, enthousiasme, gedrevenheid en zijn in vele jaren opgebouwde deskundigheid is hij uitgegroeid tot een van de grootste kenners van de Biesbosch in al zijn facetten.’'

Oome zette zich in het verleden onder meer in om de gevolgen van een olielek bij de Amercentrale voor de Biesbosch te beperken. Liters olie stroomden in 1970 het natuurgebied in. Verder zat hij jarenlang in het bestuur van de VBB.