Huurders Heusden praten over actuele ontwikkelingen

Directeur Eric van den Einden van Woonveste zal een toelichting geven. Dat ‘nieuwe’ heeft vooral betrekking op enkele aanpassingen in WoonServiceRegionaal, het regionale verdeelsysteem van huurwoningen, licht Doreen van Esch toe. Ze is secretaris van de huurdersvereniging en blij dat voor het eerst sinds 2019 weer een ledenvergadering plaatsheeft; corona gooide tot twee keer toe roet in het eten.

Lagere huur

Van den Einden gaat ook in op de vraag hoe het kan dat wanneer nieuwe huurders in een huis komen, hun huur omlaag gaat. ,,Buren vragen zich dan af waarom zij wel meer betalen. Van den Einden zal uitleggen hoe dat zit.”

Huurders kunnen ook andere vragen stellen. ,,Want er speelt genoeg", stelt Van Esch. Ze noemt de energiekosten, woningnood, verduurzaming. ,,Ook daarom zijn we blij dat we weer kunnen vergaderen.” De bijeenkomst in De Voorste Venne in Drunen begint om 19.30 uur. Alle huurders in Heusden zijn automatisch gratis lid.