Huwelijk Lijst IJpelaar en Lijst Pouw blijft uit: beide partijen nemen deel aan verkiezingen in Waalwijk

Met de verkoop van Smulbollen koopt Veense lunchroom Je Kans een busje voor het personeel

24 september Natuurlijk heeft ook lunchroom Je Kans in Veen last gehad van coronaperikelen. De horecazaak, waarin mensen met een beperking werken, heeft een zware tijd achter de rug. Personeel moest thuis blijven tijdens de lockdown of andere klusjes doen toen de horeca verplicht de deuren gesloten hield. Maar Je Kans vocht zich er doorheen en staat aan de vooravond van het tweejarig bestaan. En de ingebruikname van een personeelsbus.