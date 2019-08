Huwelijksstress voor transgender Jo-enny uit Dussen: ‘Trouwlocatie onverwachts geannuleerd’

Woensdagavond ging de telefoon. Het was pastor Waas met een brok in zijn keel. Hij vertelde dat de huwelijksvoltrekking in de Heilige Maria Geboortekerk in Dussen niet door kon gaan. ,,Het was een hele schok’’, vertelt Jo-enny (48) over het slechte nieuws.

,,Alles was al geregeld. De trouwlocatie stond al op de kaarten, de versiering was geregeld, de kosten waren bekend en dan dat telefoontje’’, aldus de Dussense die in mei van dit jaar is uitgeroepen tot Miss Gay Holland 2019.

Tot de dood jullie scheidt

De pastor vertelde dat de ceremonie in de Heilige Maria Geboortekerk niet door kan gaan, omdat Jo-enny’s vriend Ad al eerder voor de kerk is getrouwd. ,,De pastor had van het bisdom in Breda de boodschap gehad. Er is iemand vals bezig, dacht ik. Ik denk dat iemand ons een loer wilde draaien. Alles was al geregeld en ineens is daar het telefoontje. Ik heb het idee dat het ook een vleugje te maken heeft met het feit dat ik transgender ben, maar dat kan ik niet hardmaken.’’

Volgens de kerk is een echtpaar getrouwd tot de dood hen scheidt. Omdat de ex-vrouw van Ad nog leeft, is Ad dus nog niet officieel gescheiden en daarom gaat er een streep door de trouwlocatie in Dussen.

,,Ik kon de haren wel uit mijn kop trekken. Ik heb die nacht tot 03.00 uur wakker gelegen. Ik heb de ogen uit mijn kop gejankt’’, vertelt Jo-enny.

Hulp van alle kanten

Er zat voor het aanstaande bruidspaar niets anders op dan op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Het huwelijk is tenslotte al op vrijdag 30 augustus. ,,Dat is ons gelukt!’’, vertelt Jo-enny donderdagmiddag opgelucht. ,,We kregen van alle kanten hulp. Ik ben trots op Dussen, dat iedereen meehielp met zoeken.’’ Het was uiteindelijk een vriendin die met de gouden tip kwam.

,,We gaan nu trouwen in de Lambertuskerk in Raamsdonk. Het is een prachtige locatie. Alles is er sereen wit. Het is een veel mooiere kerk dan de Heilige Maria Geboortekerk in Dussen’’, vertelt Jo-enny opgetogen. ,,En niet onbelangrijk. De kerk heeft een prachtig gangpad, waarover ik zal lopen met mijn vader, die mij gaat weggeven.’’

De Lambertuskerk heeft niet meer de originele functie van een kerk, maar wordt nog wel gebruikt voor bruiloften en dergelijke. ,,Er wordt dus geen katholieke mis gehouden, maar een gewone huwelijksinzegening.’’

Zo zal het huwelijk van Jo-enny en Ad er ongeveer uitzien. Het verhaal gaat onder de Instagram-post verder.

Uiteindelijk verandert alleen de locatie en moet er iets worden geschoven in de planning, maar verder blijft alles bij het oude. ,,Onze gasten moeten nu alleen 45 minuten in het treintje zitten, maar we zorgen voor een hapje en een drankje voor onderweg. Ad en ik rijden er achteraan in een gouden limousine.’’

Jo-enny en Ad trouwen om 13.00 uur voor de burgerlijke stand, daarna rijden ze met hun gasten van Dussen naar Raamsdonks, waar om 14.45 uur de dienst in de Lambertuskerk begint. ,,Er kan 200 man in. Iedereen die het leuk vindt, mag komen kijken.’’