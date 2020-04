Ideeën over verkeer centrum Vlijmen? Laat maar komen

Te weinig zaad: Actie Maak Altena b(l)oeiend is een succes

11:57 BABYLONIËNBROEK - De actie van Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch om Altena b(l)oeiend te maken, is een succes geworden. Op verschillende adressen in de streek konden inwoners gratis bloemenzaad afhalen. Daar is zoveel gebruik van gemaakt, dat er te weinig zaad beschikbaar was.