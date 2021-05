Ideeën voor het Oude Maasje? Kom maar op

Maasdorpen: ‘baas’ blijven in eigen gebied

15 oktober Klimaatplein Heusden wil een stevige vinger in de pap hebben in de discussie over de toekomst van 'hun' zes kernen rond 't Oude Maasje. Want juist dáár willen ze aan de slag met duurzaamheid en energiebesparing. Dus maken ze met de gemeente een toekomstplan.