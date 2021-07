Iedereen kan meedoen aan een triathlon, ook de jeugd: ‘De marathon van je lijstje afstrepen is niet meer zo boeiend’

Trainingsbroek uittrekken: een gehannes. Shirtje over het hoofd halen: een gedoe. Wat moet dat wel niet worden als ze zich na het zwemmen omkleedt voor het onderdeel fietsen? Dan kun je maar amper geloven dat het winnen van de Maresia Fun Triathlon bij de jeugd categorie negen tot twaalf jaar haar doel is.

Maar zie, na 200 meter zwemmen in De Put in Waspik schiet Fenna Bekkers (9) pijlsnel in haar fietsschoenen. En een shirt aantrekken kan dus ook héél rap. Misschien heeft het eraan meegeholpen, misschien niet: Fenna wordt tweede. Hoewel, sommige kinderen hebben ze zich vergist in het aantal rondjes dat rondom de Blokenweg is gemaakt. Wellicht is Fenna tóch eerste geworden, daar waar ze naar had gestreefd.

Quote Het zijn drie sporten in één, dat vind ik heel erg leuk Fenna Bekkers, Jeugdlid Triathlon Vereniging De Langstraat

Triathlon. Moet je een keer proberen had een tante gezegd. Meegedaan aan een wintersessie, Fenna was verkocht. ,,Het zijn drie sporten in één, dat vind ik heel erg leuk.” Maar je wordt toch doodmoe 200 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen? Fenna oogt na ruim 47 minuten helemaal niet zo.

Halfdood over de eindstreep

In 1996 begon Triathlon Vereniging De Langstraat een jeugdtak. Roos Schoonderbeek was een van de eerste leden, aangespoord door pa. ,,Toen waren het alleen maar kinderen van ouders die lid waren”, zegt Schoonderbeek. ,,Destijds werd er ook vreemd tegenaan gekeken. Soms kwamen op televisie beelden voorbij van triatleten die halfdood over de eindstreep kropen. Dat deed je je kind toch niet aan?”

Na 25 jaar kleeft dat imago er nog altijd aan, weet Miranda van Rijswijk, die de pr verzorgt. ,,Het idee dat het een heftige sport, een uitputtingsslag is. Dat klopt niet. Het is maar net hoe je er zelf instaat. Ons motto, en dat van de bond, is: iedereen moet mee kunnen doen. En dat kan ook, want fietsen, zwemmen en lopen wordt ons van nature geleerd.”

Het materiaal is overigens wel wat veranderd, weet Schoonderbeek. ,,Ik ben begonnen met een gewone fiets. Nu zie je allerlei voorbij komen. Wielrenfietsen, hybride modellen, mountainbikes. Zeker bij de talentvolle junioren mag het wat kosten.” Van Rijswijk: ,,Maar het hoeft niet, hoor. Een racefietsje van een 250 euro, dat kan ook.”

Quote De sport is te weinig zichtbaar in de media Miranda van Rijswijk, PR Triathlon Vereniging De Langstraat

Knokken

‘De Langstraat’ heeft zo’n 175 leden, van wie zo’n 25 jongens en meisjes. Het blijft dus knokken om meer kinderen warm voor deze sport te krijgen. De Nederlandse Triathlon Bond valt weinig te verwijten. Met een op de jeugd toegesneden beleidsplan, het programma Start2Tri, een triatlondiploma voor de jeugd en grote mascottes bij wedstrijden wordt er meer dan voldoende reclame gemaakt. ,,Maar de sport is te weinig zichtbaar in de media”, vindt Van Rijswijk. ,,Wanneer zie je het op televisie? Bijna nooit.”

Dat gaat in augustus veranderen: triathlon is een van de Olympische sporten. ,,Nederland heeft een goed team. Bij de vrouwen hebben we serieus kans op goud. Wie weet geeft dat een stimulans.”

Overigens zit de triathlon wel degelijk in de lift. Schoonderbeek: ,,We zijn de snelst groeiende sport in Nederland. Heeft ook te maken met corona: je kon niet meer in teamverband sporten. En de marathon afstrepen op je bucketlist is al niet zo boeiend meer.”