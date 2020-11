Iedereen kan weer gratis trouwen in Waalwijk: beleid bleek in strijd met de wet

Smalle beurs

Maar ook Waalwijk ontkomt niet aan de wijziging van de regels. De gemeente koos er in 2018 bewust voor om alleen nog mensen met een smalle beurs gratis te laten trouwen. De regeling stond daarvoor open voor alle inwoners. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Veel mensen kozen niet uit geldnood voor een gratis huwelijk, maar om kosten te besparen voor een groter feest of huwelijksreis.

In 2017 telde de gemeente 189 huwelijken en geregistreerde partnerschappen, waarvan 96 gratis. Dat is ruim de helft.

Dit jaar ontstond discussie over de regeling. Na een publicatie in het Brabants Dagblad over gratis trouwen in de gemeente Heusden en Waalwijk kwamen er Kamervragen. En de minister liet er geen twijfel over bestaan. Inkomensbeleid is voorbehouden aan de Rijksoverheid, en niet aan de gemeente. ,,Niet de geest maar de letter van de wet moet worden gevolgd", concludeert het Waalwijkse college nu.