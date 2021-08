IJpelaar wordt wachten moe. ‘Kom snel met duidelijkheid over veiligheid rond Villa Vlinderhof’

Waalwijk Cup gaat door: wedstrij­den worden ‘corona­proof’ verspreid over drie sportpar­ken

18 augustus WAALWIJK - Het was lang onzeker: is er dit jaar wel of geen Waalwijk Cup, het jaarlijkse voetbaltoernooi dat elk seizoen wordt gespeeld bij één van de zeven Waalwijkse voetbalverenigingen? Geïnspireerd door het EK voetbal, waarbij gespeeld werd in meerdere speelsteden, wordt de Waalwijk Cup dit jaar gespeeld op drie sportparken.