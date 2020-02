‘Ik heb 'ne vette kop’ beste Maoneblusserslied allertijden

Carnavalsvierend Waspik ging zaterdagavond terug in de tijd. Om het Songfestival nieuw leven in te blazen, werden carnavalsgroepen die al jaren niet meer actief zijn uitgedaagd nog één keer bij elkaar te komen om hun beste Songfestival-lied uit 27 jaar te vertolken.

Waar het in de zaal tijdens voorgaande festivals nog wel eens onrustig kon zijn en toeschouwers moeite hadden de aandacht er bij te houden, was dat nu geen enkel probleem. Nummers als 'Rollaoter-rais', 'Lede gai oei haande' en 'Wai gaon kamperen' werden luidkeels meegezongen, ook door het jongere publiek. Volop feest was het op het podium bij het Zomerkamp dat voor de gelegenheid de kraker 'De gevulde pul' uit het stof had gehaald. '