‘Ik voorspel een ongekende euforie als de ballen weer mogen gaan rollen’

Leraren CBS De Zaaier steken leerlingen hart onder de riem

17:22 ANDEL - Op CBS De Zaaier in Andel hebben de leerkrachten een duidelijke boodschap voor de kinderen: Ze worden gemist! Het is stil op het plein, in de gangen en lokalen. Een vreemde leegte is het. Van de ene op de andere dag kwam aan de dagelijkse gang zaken op school een einde, door de beslissing om alle scholen in ieder geval tot 6 april te sluiten.