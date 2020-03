‘Ik vraag mijn zoon met pijn in mijn hart thuis te blijven’

Persoon te water in Sprang-Capelle, gewond naar het ziekenhuis

16:46 SPRANG-CAPELLE - Een persoon is vrijdagmiddag bij de Oudestraat in Sprang-Capelle te water was geraakt. Aanvankelijk meldde de politie dat die persoon was overleden maar later bleek dat de persoon gewond naar het ziekenhuis is gebracht.