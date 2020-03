‘Illegale poepers’ opgelet: controleur staat in de startblokken

Scholen gaan digitaal en het werkt: ‘Op drie na was de hele klas compleet!’

18 maart WAALWIJK - Alle hens aan dek, de scholen zijn dicht. Onderwijs moet digitaal. Op het Willem van Oranje College in Waalwijk begonnen ze er woensdag mee. Spannend was het wel. ,,Want wát als ik nou de verkeerde knop indruk?”