Illegale reclamemast langs A59 moet snel weg, anders volgt boete van vijf mille

‘Midgraaf/Duijlweg is gewoon een gevaarlij­ke kruising’

25 augustus ALMKERK - Is de kruising Midgraaf/Duijlweg in Almkerk nou zo’n horrorkruising? Zo ziet hij er niet uit, erkent Jan Kolff, VVD-raadslid in de gemeente Altena. ,,Maar schijn bedriegt. Het gaat hier weer een keer fout.”