Illegale straatrace met ongeveer 50 voertuigen gestopt in Waalwijk

Man in rolstoel gewond naar ziekenhuis na botsing met auto op kruispunt in Waalwijk

10 oktober WAALWIJK - Een man in een rolstoel is zaterdagochtend rond 09.30 uur gewond geraakt bij een botsing in Waalwijk. Het ging mis in de Stijn Streuvelsstraat. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn been overgebracht naar het ziekenhuis.