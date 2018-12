Improviseren in Almkerk: een opera met als thema... scheerschuim!

Het begin is al verrassend. Een spetterende introductie en opwarming van een enthousiaste spelersgroep. De leden van improvisatietheatergroep Generaal Pardon! hebben er zichtbaar zin in. Een avondje improviseren. Niet weten wat je te wachten staat. Wat regisseur en bezoekers voor je in petto hebben. Want bezoekers hebben een duidelijke inbreng in wat ze moeten spelen.