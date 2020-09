In Almkerk jagen honden op dummies in plaats van op echt wild

Tachtig tot negentig procent van alle jachthonden gaat in de praktijk nooit mee op jacht, simpelweg omdat de jacht niet zo groot is. Toch willen veel baasjes hun honden wel trainen op het jagen, maar doen dat bij voorkeur liever niet met 'echt' wild. In plaats daarvan gebruiken ze rubberen dummies, die nog het meest lijken op wilde eenden.

Voor de zwarte vierjarige labrador Maud van de Waterlandspolder lijkt het niets uit te maken. Als het fluitje klinkt, duikt ze de vijver in op zoek naar de twee dummies, in een mum van tijd heeft ze beiden teruggevonden. Bij de derde apport heeft ze een extra aanwijzing nodig van haar baasje, maar ook die weet ze daarna razendsnel te vinden op het wandelpad naast het weilandje. Ze wordt beloond met applaus.

Bart Nijhoff uit Zaltbommel en Agnes de Vos uit Groot-Ammers zetten zaterdagmiddag de laatste van de vier testen voor de elf deelnemende jachthonden uit. ,,De wedstrijd is helemaal nieuw, we willen als stichting maatschappelijk verantwoord bezig zijn met onze sport en gebruiken daarom dummies in plaats van echt wild", zo vertelt Nijhoff die in 2016 de facebook pagina Jachthond in Opleiding begon. De pagina heeft inmiddels 4600 leden. Deze zaterdag doen elf leden uit de Major klasse met hun jachthond mee, zondag is de wedstrijd voor de Junior Klasse met dertien deelnemers. ,,We hebben een heel reglement opgesteld, de honden moeten in totaal tien maal een apport zoeken om zo punten te verdienen".

Iedere jager heeft een goede hond nodig

Aan de wedstrijd nemen ook jachthonden deel die wel mee gaan jagen. Nijhoff: ,,Iedere jager heeft een goede hond nodig, voor de jacht worden honden getraind om een prooi zo snel mogelijk te vinden en te doden, zodat de dieren niet onnodig lijden". Bij de jacht gaan de honden met de voorjagers vooruit. Nico Huisman uit Leidschendam is één van de jagers, hij heeft zijn vijfjarige labrador June ingeschreven voor de wedstrijd, maar geniet ook van de testen van de andere honden. ,,Je wilt het wild zo efficiënt mogelijk binnenkrijgen en om je hond scherp te houden moet je blijven trainen". Het wild dat hij vangt gaat grotendeels naar de poelier.

Jan Hak van de Clootwijckhoeve heeft zelf geen jachthonden, maar gaat wel regelmatig jagen op zijn landgoed of elders. ,,Deze wedstrijden met dummies zijn uniek, ik vind het ethisch niet verantwoord om dit met echt wild te doen. Het jagen is vooral voor goed wildbeheer, ik heb een hekel aan jagen om te doden. Dit is echt een sport, die mensen willen beheersen. Het gaat vooral om beleving in de natuur".

De stichting Jachthonden in Opleiding houdt over twee weken haar wedstrijden in de regio Nijmegen, daarna volgen wedstrijden in Klundert en Putten.