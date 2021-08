In Brabant kreeg Anton Mussert de armen niet vaak de lucht in

Anton ‘Adje’ Mussert wordt op 11 mei 1894 geboren in Werkendam en groeit op in een statig pand aan de Hoogstraat. Zijn vader is hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school. Het gezin Mussert is hervormd en ontzag voor het gezag is vanzelfsprekend. Typische Hollandse deugden worden gekoesterd. Elk dubbeltje wordt meerdere keren omgedraaid voordat het is uitgegeven.