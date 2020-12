In coronajaar subsidie niet uitgegeven? Heusden wil graag even overleg

VLIJMEN - Heusden is dit jaar coulant geweest met subsidies aan verenigingen en organisaties, ook al konden activiteiten waarvoor het geld bestemd was vanwege corona niet doorgaan. Maar volgend jaar wordt dat toch ietsje anders. Want de gemeente wil geen ‘geld over de balk smijten’.

Die laatste uitdrukking is niet letterlijk terug te vinden in het besluit dat het college van burgemeester en wethouders hebben genomen, maar het komt er in feite wel op neer. Dit jaar liet Heusden al snel weten soepel om te gaan met allerlei subsidies die waren verstrekt voor evenementen of andere activiteiten, die door de coronamaatregelen afgeblazen moesten worden. Of waarvoor de voorbereidingen nog niet eens gestart waren.

Vlieger gaat niet op

De subsidies waren al in januari vastgesteld en uitbetaald, maar hoefden niet terugbetaald te worden. Nu veel coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, zou dat in principe een mooi extraatje kunnen betekenen voor verenigingen en organisaties op het terrein van sport, cultuur en welzijn; wel subsidie gehad, maar geen kosten gemaakt.

Die vlieger gaat echter niet op. Verenigingen en organisaties die opnieuw subsidie aanvragen, moeten aangeven hoe ze hun subsidie over 2020 hebben besteed; stel dat vanwege corona minder is uitgegeven, dan wordt bekeken in hoeverre dat verrekend kan worden met de subsidie voor 2021.

Soms wachten met uitbetalen

Dat geldt voor organisaties die hun activiteiten een jaar hebben opgeschort: zij krijgen volgend jaar niet automatisch opnieuw het volledige bedrag om die activiteiten uit te voeren; ook dan wordt overlegd of verrekening mogelijk is.

Volledig scherm Wethouder Peter van Steen. © Paul Engelkes/gemeente Heusden Heusden gaat sowieso wachten met het vaststellen en uitbetalen van een subsidie over 2021, totdat is aangetoond dat een evenement waarvoor het geld wordt gegeven ook echt doorgaat. ,,Het gaat over gemeenschapsgeld", aldus wethouder Peter van Steen. Subsidies aan bijvoorbeeld organisaties en sportclubs voor reguliere (jeugd)activiteiten die het hele jaar doorgaan, worden wel op de gebruikelijke manier toegekend en uitbetaald.

Overigens is het volgens hem niet ondenkbaar dat sommige instellingen of verenigingen iets extra's nodig hebben. ,,Het gaat om maatwerk. Wie volgend jaar subsidie wil hebben, moet aantonen wat ze met de subsidie van 2020 hebben gedaan. Als bepaalde activiteiten niet doorgingen, wat is dan met het geld gebeurd. We hoeven het geld echt niet altijd terug, soms is het al geïnvesteerd. De uitleg kan van invloed zijn op de nieuwe subsidie.”

Het besluit van Heusden heeft geen invloed op de subsidies voor professionele organisaties als centrum voor de kunsten Het Pieck, cultureel centrum De Voorste Venne en de Openbare Bibliotheek.