In coronatijd komt nieuwe musicalgroep M-workx tot leven: ‘Ik heb veel ervaring, toch blijft het doodeng’

Regisseur en choreograaf van de musicalgroepen De Notenkrakers en Djemm! Verzorgt de danspassen van The Longstreet Singers. Runt een eigen dansschool. Tussendoor geeft ze workshops choreografie. Kortom, het leven van Aukje Nieuwenhuijze stond volledig in het teken van muziek en dans, meestal verpakt in een verhaallijn.

Het ene project was nog maar amper voltooid of het andere diende zich weer aan. Samen met de cast het publiek een schitterende voorstelling voorschotelen: het kostte veel energie, maar het leverde de Waalwijkse nóg meer brandstof op.

En toen kwam corona.

Quote Ik had het er mentaal erg moeilijk mee. Die stip aan de horizon was verdwenen. Dat frustreer­de. De motivatie was weg Aukje Nieuwenhuijze

De rollercoaster staat al een jaar stil. ,,Ik ben gelukkig als ik hard kan werken”, zegt Nieuwenhuijze. ,,Dus had ik het er mentaal erg moeilijk mee. Die stip aan de horizon was verdwenen. Dat frustreerde. Het vrat me van binnen op, ik kakte helemaal in. De motivatie was weg.”

Vorig jaar na de zomer veranderde die mindset. Nieuwenhuijze besloot van de nood een deugd te maken: laten we gaan werken aan de toekomst.

Haar vader Toine van de Wiel, tevens productieleider van De Notenkrakers en Djemm!, had jaren geleden al eens geopperd om nóg een tak aan de boom die muziektheater heet te laten groeien: 30-plussers. Als een lid van Djemm! de drie kruisjes aantikt, wordt er afscheid genomen om een generatieverschil te voorkomen. Het bleef bij een plan: Aukje, net afgestudeerd als musicalperformer aan Fontys Hogescholen, gaf haar eigen carrière voorrang.

Quote We zijn nog maar net begonnen of er zijn al tien aanmeldin­gen. Kwaliteit vind ik belangrijk. Daarom houden we audities. Aukje Nieuwenhuijze

Maar nu, met zeeën vrije tijd, hebben vader en dochter het idee van de plank gehaald. M-workx, zo heet de nieuwe musicalgroep. Alles staat al in de steigers om een vliegende start te maken: er is een website, pa neemt weer de zakelijke leiding op zich.

De eerste voortekenen zijn gunstig. ,,We zijn nog maar amper begonnen of er zijn al tien aanmeldingen.” Opgeven wil nog niet zeggen dat er een plaatsje op het plankier is gegarandeerd. “Kwaliteit vind ik belangrijk. Daarom houden we audities.” Die zijn op 29 juni en 6 juli in De Ouwe Toren in Waalwijk.

Het blijft doodeng

Er komt meer bij kijken. Decors bouwen, misschien kostuums naaien. ..Ook daar heb ik al mensen voor. Ik kan er nog meer gebruiken.” Dan nog: ,,Ik heb veel ervaring, toch blijft het doodeng om het wiel opnieuw uit te vinden.” Stiekem is het creatief dier blij dat het plan nu oppopt. ,,Ik ben 32 jaar, behoor zelf tot de doelgroep. Je weet waar een 30-plusser mee bezig is: werk, jezelf settelen, een gezin. Gelijkgestemden dus. Dat communiceert makkelijker.”

Als corona eenmaal voorbij is, gaan alle raderen weer draaien. Dan staat Nieuwenhuijze weer ‘aan’ en ligt ook M-workx op haar bordje:

Het kan te veel worden, toch? Dat is kennelijk geen optie: volgend jaar juni staat de eerste productie in theater De Leest gepland. Bovendien: ,,Ik werk veel op projectbasis. Soms kun je dat een keer parkeren om wat anders voorrang te verlenen. Komt bij: nu hadden we tijd om wat al lang broeide uit te werken. Dan moet je er ook helemaal voor gaan.”