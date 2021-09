In de badkamer was het heel vals, maar toch schittert zanger Willem de Jong op het podium

NECROLOGIE ‘Ton Duquesnoy wás The Shakin’ Arrows’

15 september Komende zaterdag wordt in Crematorium Tilburg afscheid genomen van Ton Duquesnoy, oprichter en kloppend hart van The Shakin’ Arrows. De overige muzikanten blikken terug op zijn leven. ,,Dag en nacht was Ton in de weer voor de band.”