In de rij voor de laatste boeken- en platenbeurs Waspik

Alsof ze al een preview hadden gehad, snelden de eerste bezoekers zich gericht naar de juiste tafels om haastig door de rijen boeken, singles, elpees en cd's te 'bladeren'. In een paar minuten was het beursgebouw goed gevuld, waarbij het met name bij de platenhoek dringen geblazen was. De boodschappentassen gingen goed gevuld weer mee naar huis.

De vrijwilligers van de harmonie genoten zichtbaar van de grote animo die er ook dit jaar weer voor 'hun' beurs blijkt te zijn. Het is de laatste keer dat ze de beurs organiseren, omdat er op deze locatie appartementen en woningen gebouwd gaan worden. Toch wel een beetje met pijn in het hart. ,,Er zitten heel wat uren in deze beurs en in dit gebouw”, vertelt Gerri Langerwerf die de afgelopen maanden zeker twee keer per week aan het sorteren was. ,,Maar we hebben het vooral erg gezellig gehad al die jaren tijdens de voorbereidingen en de beurs zelf. Dat gaan we missen, maar het is fijn om nu al te merken dat we het goed af kunnen sluiten.”