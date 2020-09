In de rij voor zonnevelden, maar Heusden loopt niet te hard van stapel

VLIJMEN - Angst dan wel hoop dat er weinig interesse is om in het buitengebied van Heusden zonnevelden aan te leggen? Vergeet het maar. Al vijftien ontwikkelaars hebben zich gemeld, voor tien locaties. Alles bij elkaar goed voor 260 hectare. Maar zo hard gaat Heusden niet van stapel lopen.

Eind dit jaar wil het twee plaatsen aanwijzen waar het kan. Mits initiatiefnemers met een goed plan komen. Want Heusden is er absoluut geen voorstander van om heel het buitengebied vol te gooien met zonnevelden, ook al lijkt de animo onder ontwikkelaars en grondeigenaren groot. Het liefst ziet Heusden zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven. Er zijn op dat terrein ook allerlei initiatieven.

Niet te ontkomen aan zonnevelden

Maar met alleen ‘zon op daken’ gaat Heusden z'n doelstellingen voor duurzame energie niet halen. Aan zonnevelden in het buitengebied valt, samen met windmolens, niet te ontkomen. De politiek wil ook dat er wat haast wordt gemaakt. Voordeel is dat Heusden zelf kan bepalen waar het zonnevelden wil hebben. Overal is immers een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Initiatiefnemers krijgen tot 1 november de kans een goed plan in te dienen. Daarin moeten ze uitleggen waarom een bepaalde plek geschikt is, hoe ze omgaan met 'meervoudig ruimtegebruik', hoe het zonneveld wordt ingepast in het landschap. En niet onbelangrijk: wie profiteren van het plan en hoe kunnen inwoners meedenken en (financieel) meedoen.

,,We gaan heel kritisch kijken", stelt wethouder Mart van der Poel. ,,Uitgangspunt is immers ‘niet in het buitengebied, tenzij aan onze criteria wordt voldaan'.” Heusden wil ook niet dat zomaar kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd.

Bakkersdam valt af

Voor het einde van het jaar wil Heusden twee locaties kiezen die in principe in aanmerking komen. De initiatiefnemers moeten dan hun plannen concreet maken, het bestemmingsplan moet aangepast worden en mensen kunnen eventueel bezwaar maken. Gezien die procedures kan het zomaar twee jaar duren voordat het eerste zonneveld er ligt. Over de omvang valt nog niets te zeggen.

De locatie Bakkersdam bij Heusden, eigen terrein van de gemeente, valt voorlopig af. Het is financieel nog niet haalbaar en het ligt grotendeels op een waterkering waar het waterschap geen objecten toestaat. Heel Hedikhuizen Duurzaam werkt wel verder aan een kleinschalig project.

Quote Aan de ene kant biedt het sommige agrariërs kansen. Maar ik vind dat de gemeente veel strenger moet zijn als het gaat om locatiekeu­zes Mari van Drunen, voorzitter ZLTO De Langstraat

ZLTO-voorman Mari van Drunen ‘staat er een beetje dubbel in’. ,,Aan de ene kant biedt het sommige agrariërs kansen. Maar ik vind dat de gemeente veel strenger moet zijn als het gaat om locatiekeuzes. Er moet meer gekeken worden naar bijvoorbeeld oude vuilnisbelten of slechte en incourante agrarische gronden. Ik snap dat die projecten misschien minder rendabel zijn, maar dan moeten de initiatiefnemers het maar met wat minder rendement doen.”

Van Drunen is bang dat nu grote stukken weiland, goede landbouwgrond, vol worden gelegd. ,,Dat is het gemakkelijkst en deels valt daar niet aan te ontkomen, maar die grond is nodig voor robuuste landbouw in de toekomst.”

Daken bij agrariërs

Volgens Van Drunen is er een overzicht van slechte landbouwgrond. ,,Bovendien liggen nog lang niet alle daken bij agrariërs vol zonnepanelen. Leg die eerst vol, er bestaat genoeg animo om mee te doen.”