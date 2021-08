In de stress door klimaatrapport? ‘Als iedereen íets doet, kunnen we veel bereiken’

Politie betrapt jongen (15) zonder rijbewijs op GO scooter: ‘Het blijft een uitdaging'

13 augustus WAALWIJK – Een 15-jarige jongen die in de nacht van donderdag op vrijdag zonder rijbewijs op een GO Scooter door Waalwijk reed, is betrapt door agenten. ,,Het blijft een uitdaging voor sommigen”, schrijft de politie op Facebook.