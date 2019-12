In een mannenwereld is loodgieter Brenda de baas: Drunense is Vakvrouw van 2019

Brand in apparte­ment Waalwijk: ‘Ik bonkte, belde en klepperde met de brievenbus, maar kreeg 'm niet wakker’

8:59 WAALWIJK - Het zal je maar gebeuren. Het brandalarm bij de buurman gaat af. In alle vroegte. Je slaat op de deur, belt en roept, maar krijgt hem in eerste instantie niet wakker. Je belt 112, alle bewoners moeten in allerijl hun appartement verlaten, ze worden elders opgevangen. Het was een hectische ochtend, in de Pastoor van der Zijlestraat in Waalwijk.