In elk stuk van toneelgroep Juliana staat de lach voorop

UITWIJK - Toneelgroep Juliana is een regionale publiekstrekker, al heel wat jaren. Deze maand staat de groep op de planken met het blijspel 'In catering'. ,,We proberen zo getrouw mogelijk te spelen."

Een voor een druppelen ze binnen. Nemen plaats aan de bar, drinken koffie of thee. De leden van toneelgroep Juliana treffen elkaar in Uitwijk voor de repetitie. Deze maand staan ze op de planken met het blijspel 'In catering'.

En zoals het er nu al naar uitziet, zullen het weer vijf of zes voorstellingen worden. Toneelgroep Juliana is een publiekstrekker, al heel wat jaren. Van heinde en verre komen bezoekers naar de Hoogt om de groep te zien spelen. De toneelstukken, veelal een blijspel of een klucht, spreken aan.

,,We spelen stukken waarbij de lach voorop staat", zegt Maaike Uithoven die net is aangeschoven. ,,Er is al zoveel ellende", vult Adriaan Lievaart aan.

Samenstelling

Het uitzoeken van een geschikt stuk is niet gemakkelijk. Uithoven: ,,Wij hebben een groep, en daar zoeken wij een stuk bij. En niet andersom. We willen niemand teleurstellen. Voor dit seizoen hebben we heel veel theaterstukken gelezen voordat we een passend verhaal hadden gevonden. Dit kwam ook door de samenstelling van de groep. We hebben namelijk meer mannen dan vrouwen. Het is belangrijk dat de rol bij de goede persoon past." ,,We doen dit al jaren met een groep met een vaste kern", zegt Lievaart. ,,Dat draagt ongetwijfeld ook bij aan het succes. We proberen zo getrouw mogelijk te spelen." Uithoven: ,,Kwaliteit staat voorop." ,,En dat verwachten de mensen ook van ons", zegt Lievaart. ,,We hebben een naam opgebouwd, we kunnen ons geen zeperd veroorloven."

Terwijl Lievaart de koffiebekertjes nog eens vult, vertelt hij dat de groep de laatste jaren wat andere stukken is gaan spelen. Meer eigentijds. ,,Maar ze moeten wel hier in Uitwijk passen."

En daar past ook wel het plaatselijk dialect bij. Uithoven: ,,Dat wordt toch lastiger, de jeugd spreekt het niet meer. We willen zeker niet oubollig zijn, jong en oud willen we een plezierige avond bezorgen."

De groep doet het zonder een regisseur. ,,En die missen we ook niet", vindt Lievaart, die dit keer zelf een beperkte rol heeft. ,,We doen het met elkaar. We hebben genoeg ervaring."

Pittig

De meeste leden van de groep doen al jaren mee. Soms slaat iemand wel eens een jaartje over. Nieuwe aanwas is er ook, Jannick Elshout is een van de jongeren, die is aangesloten. Het is zijn eerste toneelervaring. ,,Vorig jaar heb ik voor het eerst een voorstelling bezocht. Ik vond het wel leuk en dacht: dat is ook wel wat voor mij. En, ik moet zeggen, nu ik meedoe, bevalt het me heel goed. Hoewel, het leren van de teksten is wel pittig. Op dat onderdeel heb ik me toch wel een beetje verkeken."