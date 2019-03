In Herpt heten ze allemaal Buijs. Behalve die van Verhoeven, die heten De Wilt!

Fotowed­strijd in Waalwijk: wie maakt de mooiste familieac­tie­fo­to?

12:28 WAALWIJK - Wie maakt de mooiste actiefoto van zijn zoon of dochter, dansende tante of zingende opa? Het Huis van Waalwijk roept alle inwoners van Waalwijk op foto's in te sturen van een familielid dat bezig is met sport of cultuur. De mooiste foto's worden in september tentoongesteld in etalages in het centrum van Waalwijk en het Huis van Waalwijk op het Raadhuisplein.