‘In het magnifieke museum bepaal je zelf de prijs van je kaartje’

De in 1925 geopende Sint Jan is 's lands grootste neo-byzantijnse kerk. En zit inderdaad vol verborgen schatten. Ik weet nu wat een reizend doopvont is. En waarom we de bakstenen aan de binnenkant zien. Dat was geen artistieke keuze: het geld voor stucwerk en fresco's was op. Ieder nadeel had ook toen z'n voordeel.