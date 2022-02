‘In Heusden loopt al proef met verbod op gebruik glyfosaat’

Goedkeuring

Heusden kon de proef starten aangezien de Grondkamer destijds de maatregelen goedkeurde, omdat sprake was van eenjarige geliberaliseerde pachtcontracten én de pachter zelf kon kiezen om zich voor dergelijke grond in te schrijven. Inmiddels keurt de Grondkamer ook meerjarige contracten, met daarin een verbod op het gebruik van glyfosaat, goed. Als sprake is van langdurige pacht kan geen verbod op het gebruik van glyfosaat worden opgelegd, aldus burgemeester en wethouders van Heusden.

Discussie

Glyfosaat zit in een bestrijdingsmiddel als Roundup. Over het gebruik wordt al jaren gediscussieerd. D66 stelt dat glyfosaat kankerverwekkend is en jarenlang in de grond achterblijft. Landbouworganisatie ZLTO is tegen een algemeen verbod en wil dat boeren en telers hun eigen afweging kunnen maken. ZLTO wijst erop dat glyfosaat veilig is bevonden door de Europese toezichthouder.