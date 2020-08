In Heusden veranderde de zachte g in een harde r

DNA VAN EEN DORPHEUSDEN - Bert (86) is de derde generatie Boeren die in Heusden woont. Hij heeft het vestingstadje ingrijpend zien veranderen. ,,Maar de winkeltjes zijn altijd gebleven."

Alle doden van de Stadhuisramp, waarbij Duitsers in de nacht van 4 op 5 november 1944 het gemeentehuis van Heusden opbliezen en daarmee 134 mannen, vrouwen en kinderen het leven benamen, leken geborgen. Maar bij het puinruimen werden nóg twee lichamen gevonden: Johannes van den Berg en zijn dochter Maria. Bert Boeren (86) kreeg er een flits van mee toen hij er met zijn moeder voorbij liep. ,Dit zal ik nooit meer vergeten", zegt de Heusdenaar, die nog altijd in het ouderlijk huis aan de Wieldijk woont.

Weliswaar nog altijd in zijn herinnering opgeslagen; toch is een kind heel flexibel. ,,Ik had een hele onbezorgde jeugd. Met andere kinderen speelden we veel op straat, Schipper mag ik overvaren. We gingen appeltjes en peren pikken waar nu de heemtuin ligt. De suikerperenboom staat er nog altijd."

Voetballen

Natuurlijk werd er gevoetbald. Hoewel: ,,Tijdens de oorlog mocht dat niet. Dus net na de bevrijding waren we heel blij dat we op straat tegen een bal aan konden trappen. Fijneman, de politieman, vond dat maar niks. Pakte de bal af." Andere, mooiere herinnering: de Bossche boot naar Rotterdam. ,,Hoorde je de stoomfluit, ging je naar de haven toe. Was een bezienswaardigheid, hoor."

Quote Net na de bevrijding waren we heel blij dat we op straat tegen een bal konden trappen Bert Boeren

Boeren komt uit een metselaarsgeslacht; zijn grootouders hadden 26 huizen in Heusden in eigendom. ,,Mijn vader heeft heel wat huizen in onderhoud gehad. Ook bij scheepswerf De Haan & Oerlemans, de voorloper van Verolme, was hij kind aan huis met tegels zetten. Door de cement ging bruine suiker, dan plakte het beter."

Stel hersens

De jonge Bert had een aardig stel hersens, kwam dankzij een onderhoud van de hoofdonderwijzer met zijn ouders op de hbs terecht. Daarna ging hij als boekhouder aan de slag bij Jonker Fris, die andere industriële poot van het vestingstadje. ,,Ik heb er mijn leven lang gewerkt. Toen ze een champignonkwekerij overnamen in Horst, deed ik dat cijferwerk erbij. Werd dat elke dag met de post naar Heusden gestuurd. De laatste jaren moest ik er een paar dagen per week zelf naartoe. Met de auto. Van de zaak, dat vond ik heel bijzonder."

Verpauperde

Ondertussen zag Boeren in de jaren 60 de vesting veranderen. ,,Er kwamen steeds meer onbewoonbaar verklaarde woningen. Heusden verpauperde. Totdat burgemeester Scholten het bewonderenswaardige lef had om de vesting te laten restaureren."

Quote Heusden verpauper­de. Totdat burgemees­ter Scholten het bewonde­rens­waar­di­ge lef had om de vesting te laten restaure­ren Bert Boeren

Dat kostte zo veel geld, dat de gemeente Heusden financieel aan het infuus hing bij de overheid. ,,Maar het is de redding geweest van dit stadje. Het ziet er prachtig uit, wordt heel veel bezocht." Veel toeristen vergapen zich aan de prachtige gevels.

Zij geven hun geld niet alleen uit bij horeca-etablissementen, ook allerlei andere winkeltjes doen zij een greep in hun portemonnee. ,,Maar het is anders. De middenstand moet leven van de buitenlui, toen verkochten de winkels alleen maar eerste levensbehoeften.” En die waren kennelijk groot. ,,Ik herinner me dat er in Heusden zeven zelfstandige bakkers, zeven slagers, vier kappers, zeven cafés, vier schilders en vijf metselaars waren. Melkboer Paddewijn, groenteboer De Bruin en de bakkers gingen met hun kar rond. En niet te vergeten Frans 'de Schieter', reed er zijn rondjes met zijn vuilniswagen.”

De transformatie tot middeleeuwse stad trok de belangstelling van welgestelden van boven de rivieren. Daardoor veranderde de samenstelling van de bevolking. De harde r verdrong meer en meer de zachte g. Boeren heeft er geen moeite mee. ,,Met het geld is ook de welvaart toegenomen. Het heeft Heusden veel gebracht." Bovenal: ,,We hebben hier geen Amsterdamse toestanden, dat het heel erg druk is. Rust wordt hier nog altijd erg gewaardeerd."