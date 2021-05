In memoriam Frans van Halder: regio-journalist in hart en nieren

HAARSTEEG - Donderdag is na een kort ziekbed oud-journalist Frans van Halder overleden. Hij is 68 jaar geworden. Van Halder was ruim 35 jaar in dienst van het Brabants Dagblad, tot zijn afscheid in 2015. Twee periodes daarvan werkte hij voor editie De Langstraat. Hij verhuisde onlangs van Hedikhuizen naar Haarsteeg.

Van Halder was een regio-journalist in hart en nieren, een kort uitstapje naar de Haagse redactie deed daar niets aan af. Hij schreef over de meest uiteenlopende onderwerpen. Of dat nu was in de regio Bommelerwaard, Tilburg, de Meierij, Oss of De Langstraat. Die laatste regio, waar hij geboren en getogen was, had wel z'n voorliefde; de gemeente Heusden in het bijzonder.

Natuur en historie

Van Halder wist wat hij wilde en kon erg direct zijn. Hij hield niet van poeha, liet zich niet gek maken en was een kritisch volger van de gemeentepolitiek. Aan autoriteiten liet hij zich weinig gelegen liggen. ,,Als de gemeente tevreden is over je verhaal, dan heb je iets niet goed gedaan", hield hij jonge collega's gekscherend maar gelijk ook met een serieuze ondertoon voor.

Hoewel Van Halder geen enkel onderwerp schuwde, schreef hij erg graag over de natuur, over land- en tuinbouw, de historie van de streek en over cultuur. Waarbij cultuur allerminst met een grote ‘C’ geschreven hoefde te worden. Het wel en wee van de plaatselijke fanfare, de toneelclubs in de dorpen, onderwerpen dichtbij de gewone mens; Van Halder vond het belangrijk dat die in de krant voluit aan bod kwamen.

Kooiker en boeken

Na zijn pensionering werd Van Halder als vrijwilliger actief bij VluchtelingenWerk. En gezien zijn interesses was het niet vreemd dat hij kooiker werd op de eendenkooi in natuurgebied Sompen en Zooislagen in Haarsteeg, én twee boeken schreef. Een boek gaat over de rijke historie van de mandenmakerijen in de regio, wat gelijk een stuk familiegeschiedenis is; het andere, ‘Natte natuur, droge voeten', gaat over natuurontwikkelingen rond Vlijmen en Den Bosch.