In Schubertlaan en Mozartlaan wordt alles beter, is de bedoeling

Sommige van de werkzaamheden stonden al even op de rol, erkent wethouder Kees van Bokhoven. Door nu alles in één keer aan te pakken, wordt het voor de gemeente Heusden ook financieel behapbaar, zo staat in de plannen. Wat het precies gaat kosten is nog niet bekend, de aanbesteding van de klus moet begin volgend jaar gebeuren. Heusden gaat er vanuit dat de werkzaamheden in het voorjaar kunnen starten.

Overlast

Als de werkzaamheden, die gepaard zullen gaan met de nodige overlast, over een tijdje klaar zijn dan zijn de betonstraatstenen vervangen. Er zitten nu tal van oneffenheden in en de bestrating is aan het einde van z'n levensduur. Ook de tegelverharding uit een deel van de rijbaan van de Mozartlaan gaat verdwijnen, zodat een uniform beeld ontstaat. Met het wegdek wordt ook het materiaal van het trottoir vervangen.

Niet alleen boven de grond gaat het nodige veranderen, ook onder de grond. Zo wordt de riolering vervangen, waarbij gelijk het regenwater wordt afgekoppeld. Dat hemelwater verdwijnt dus voortaan niet meer in de riolering en zo richting de rioolwaterzuivering, maar gaat rechtstreeks naar de sloot. Ook het groen in beide straten wordt onder handen genomen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van veel bewoners in vervulling.

Vragenlijsten

Hoewel het in coronatijd moeilijk zo niet onmogelijk is om uitgebreid persoonlijk contact met de bewoners te hebben, hebben zij hun wensen wel kenbaar kunnen maken via onder meer vragenlijsten. Hun inbreng heeft een rol gespeeld bij de plannen die nu op tafel liggen, aldus wethouder Van Bokhoven.

Overigens verwacht de gemeente ook iets van de bewoners, met name bij de aanpak van wateroverlast. Door bijvoorbeeld hun regenpijpen af te zagen, wordt de riolering verder ontlast; het regenwater komt dan rechtstreeks in de tuin terecht wordt al dan niet via de openbare weg afgevoerd naar de sloten. Mensen kunnen daarvoor zelfs een zogeheten afkoppelsubsidie krijgen. ,,Een groot aantal enthousiaste bewoners heeft nu al maatregelen getroffen", aldus Van Bokhoven.