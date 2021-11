In stilte wandelen zet je zintuigen op scherp. En zeker als je dat op blote voeten doet

Een meeuw krijst. Een motor van een watervaartuig bromt. In de haven van Woudrichem discussiëren twee futen met elkaar. Klapperend stijgen twee eenden op. Vlaggen wapperen, een stuk lood tikt tegen de mast. Even later jankt op de Merwede een speedboot op het water. Een binnenvaartschip komt brommend voorbij. Enige tijd later verandert de golfslag het zachtjes klotsen van het water in gedruis. De kerktoren in Woudrichem bimbamt: er is weer een halfuur verstreken. Een roeiboot klabamt bij elke slag op de rivier.

Het zijn doodgewone, onopvallende geluiden. En toch komen ze ongefilterd binnen, alsof je ze voor de eerste keer hoort. Dat is te danken aan onszelf. Praten met elkaar tijdens deze wandeling mag niet. Immers, het is de Dag van de Stilte. Geen ruis van kletsen, keuvelen en kleppen: het gehoor kan zich daardoor richten op de omgeving. Op de geluiden om je heen. Je verruimt je bewustwording, ook visueel. Dat had levenscoach Jos Korthout deze zondagmorgen vlak voor aanvang van de vier uur durende wandeling al voorspeld. En hij krijgt gelijk: het voelt heel intens.

Aarden

Korthout, met zijn lindestok en getooid met een kekke hoed gelijkend op een herder, loopt op blote voeten. Zo ook Goossé Kant, een van de vier wandelaars. Na afloop: ,,Dat is heel fijn, je bent geaard.” Stukjes grasland en strand wisselen elkaar af. Ze zien in de verte de majestueuze Grote kerk van Gorinchem en de twee bogen die samen de Merwedebrug op de A27 vormen. Piepkleine blokjes schieten daarop heen en weer. De wandelaars turen echter naar de grond. Raap dat op wat je interessant vindt, heeft Korthout verteld. Leggen we die aan het eind van de wandeling in een cirkel. Praten we erover, wie weet zegt het wat over jezelf.

En, zo belooft Korthout, je zult ontdekken dat de mens slordig omgaat met zijn leefomgeving. Niets blijkt minder waar: natuurgebied Gors is gevrijwaard van plastics, van rommel. Het is louter bezaaid met schelpen. En toch is het deels schone schijn: Korthout is een zwerfafvalpakker bij uitstek, gaat er nagenoeg dagelijks op uit met een vuilniszak. Ook langs de Merwede.

Kant heeft ervan genoten. ,,Door de stilte valt alles weg. En toch is er een verbinding. Met de aarde, met de andere wandelaars. Je leeft echt in het moment, het is een beetje zen. Dat is fijn, want we - ook ik - worden geleefd. Door de dingen van alle dag.” Even een reset van wat zogenaamd moet.