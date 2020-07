In Vlijmen verdwaalde man fietst over vluchtstrook A59 richting Waalwijk

Heusden wil beter beeld van kwaliteit zorgaanbie­ders. ‘Als het nodig is, doen we er zeker iets aan’

6 juli VLIJMEN - Heusden wil veel sneller weten hoe het staat met de kwaliteit van de zorg die inwoners via de WMO en de jeugdzorg krijgen. Dat moet duidelijk worden via enquêtes onder mensen die met die zorg te maken hebben. Als blijkt dat inwoners structureel ontevreden zijn over bepaalde zorgaanbieders, zal die daar echt iets aan moeten doen.